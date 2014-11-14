《台湾金融市场一周展望》选举进入倒数计时，短线操作料停看听

* 九合一选举具指标意义，结果出炉前料陷于观望

* 执政党气势不佳，对债市有加持作用

* 日、韩货币竞相走低，台币难自外贬值赛局

记者 董永年

路透台北11月14日 - 再两周，台湾将选出新百里侯。变数当前，分析师多认为，纵然执政党选情低迷，惟最终结果尚难逆料，金融市场料以盘待变，股市偏震荡整理、债市有小多可期。

台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。

分析师指出，由于国民党施政不力，选前多数民调显示，目前执政的四个直辖市中仅有新北市、桃园市有把握继续掌理，关键的台北市、台中市则岌岌可危。倘若将两个直辖市拱手让人，后续可能对国民党领导阶层的权力分配产生重大变化。

〞选举对股市影响并无明确前例可循，但技术面可以反应控盘者的心态。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他分析，台股上月中旬曾大幅下修至8,501点，当时周KD指标(随机指标)的K值掉到20以下，这在过去10年来只出现四次，之后一律都没能弹过季线，这次也不会例外。

中国信托投信协理王源锦则认为，台股的选举行情早在上半年就已经反映完毕。

〞现在是天气冷，选情也冷。既然没激情，股市就不会剧烈变动。〞他说。

日盛投顾协理钟国忠则称，距离投票只剩下10个交易日，选前观望气氛会更趋于浓厚，投资人退场将让低量成为常态，大盘指数 应该不脱在9,000点上下150点震荡。

台股季线目前位于9,060点附近，呈现下弯趋势。

**债市偏多操作**

债市方面，交易员指出，选前由于执政党气势不佳，不利台股攻高，对债市有偏多的加持作用。此外，由于筹码集中、放空不易，下周五年券103/15 殖利率有机会挑战年线低位1.13%。

交易员多数认为，选举气氛并不是决定台债走势的主要因素，但因当前的筹码面也能配合外在环境，因而台债殖利率弹升不易。

〞五年券突破1.16%的短线阻力后，技术面已经略略偏多。〞一证券商交易员说。

交易商并指出，美债仍是决定下周台债走势的主要参考指标。若美债10年券 殖利率还在2.3-2.4%的大区间内来回，五年券预估就在年线位置1.13-1.18%间游走。

不过如果美债殖利率有效向下突破2.3%，台债五年券103/15就有机会跌穿1.13%。

相对交易商集中火力在五年券的交投，10年现券103/13及增额券103/13R下周预估交投仍将冷清。主要是银行吸纳筹码却不追价，逢高进场策略难以增进10年券的流动性，预估要到12月1日该券标售后，才有机会走出另波行情。

10年R券下周交投区间料在1.61-1.65%间。

**台币料缓贬**

汇市部分，交易员认为，台湾政治纷扰从没断过，汇市在央行动态稳定调控下相当平稳，选前台币还是会跟着日圆、韩元走势适度浮动。

交易员表示，央行总裁彭淮南已公开宣示，不会跟进日圆大幅贬值。但面临中韩签署自由贸易协定(FTA)的威胁，虽然嘴上说以货币政策来解决关税问题很难，但最近频频在尾盘作价让台币以近四年低位作收，显示在立法院与出口业者压力下，可能让台币缓贬。

〞央行希望大家看到他有做事。隔一阵子搞不好擦枪走火，(实质价位)真的贬了。〞一位外商银行交易员说。

另一外商交易员则称，相较日圆、韩元波段贬值幅度各达6%、5%，台币实质价位才贬1%。虽然央行安排了油款、政府基金等美元买需抵销来自出口商与外资汇入的力道，但问题还是在于央行不愿意买入美元促贬。

〞二军全押上了，但老大自己不愿意。〞该交易员称。