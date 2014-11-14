《台湾金融市场一周展望》选举进入倒数计时，短线操作料停看听

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
* 九合一选举具指标意义，结果出炉前料陷于观望
* 执政党气势不佳，对债市有加持作用
* 日、韩货币竞相走低，台币难自外贬值赛局
记者 董永年
路透台北11月14日 - 再两周，台湾将选出新百里侯。变数当前，分析师多认为，纵然执政党选情低迷，惟最终结果尚难逆料，金融市场料以盘待变，股市偏震荡整理、债市有小多可期。
台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。
分析师指出，由于国民党施政不力，选前多数民调显示，目前执政的四个直辖市中仅有新北市、桃园市有把握继续掌理，关键的台北市、台中市则岌岌可危。倘若将两个直辖市拱手让人，后续可能对国民党领导阶层的权力分配产生重大变化。
〞选举对股市影响并无明确前例可循，但技术面可以反应控盘者的心态。〞凯基投顾分析师许高铭说。
他分析，台股上月中旬曾大幅下修至8,501点，当时周KD指标(随机指标)的K值掉到20以下，这在过去10年来只出现四次，之后一律都没能弹过季线，这次也不会例外。
中国信托投信协理王源锦则认为，台股的选举行情早在上半年就已经反映完毕。
〞现在是天气冷，选情也冷。既然没激情，股市就不会剧烈变动。〞他说。
日盛投顾协理钟国忠则称，距离投票只剩下10个交易日，选前观望气氛会更趋于浓厚，投资人退场将让低量成为常态，大盘指数 应该不脱在9,000点上下150点震荡。
台股季线目前位于9,060点附近，呈现下弯趋势。
**债市偏多操作**
债市方面，交易员指出，选前由于执政党气势不佳，不利台股攻高，对债市有偏多的加持作用。此外，由于筹码集中、放空不易，下周五年券103/15 殖利率有机会挑战年线低位1.13%。
交易员多数认为，选举气氛并不是决定台债走势的主要因素，但因当前的筹码面也能配合外在环境，因而台债殖利率弹升不易。
〞五年券突破1.16%的短线阻力后，技术面已经略略偏多。〞一证券商交易员说。
交易商并指出，美债仍是决定下周台债走势的主要参考指标。若美债10年券 殖利率还在2.3-2.4%的大区间内来回，五年券预估就在年线位置1.13-1.18%间游走。
不过如果美债殖利率有效向下突破2.3%，台债五年券103/15就有机会跌穿1.13%。
相对交易商集中火力在五年券的交投，10年现券103/13及增额券103/13R下周预估交投仍将冷清。主要是银行吸纳筹码却不追价，逢高进场策略难以增进10年券的流动性，预估要到12月1日该券标售后，才有机会走出另波行情。
10年R券下周交投区间料在1.61-1.65%间。
**台币料缓贬**
汇市部分，交易员认为，台湾政治纷扰从没断过，汇市在央行动态稳定调控下相当平稳，选前台币还是会跟着日圆、韩元走势适度浮动。
交易员表示，央行总裁彭淮南已公开宣示，不会跟进日圆大幅贬值。但面临中韩签署自由贸易协定(FTA)的威胁，虽然嘴上说以货币政策来解决关税问题很难，但最近频频在尾盘作价让台币以近四年低位作收，显示在立法院与出口业者压力下，可能让台币缓贬。
〞央行希望大家看到他有做事。隔一阵子搞不好擦枪走火，(实质价位)真的贬了。〞一位外商银行交易员说。
另一外商交易员则称，相较日圆、韩元波段贬值幅度各达6%、5%，台币实质价位才贬1%。虽然央行安排了油款、政府基金等美元买需抵销来自出口商与外资汇入的力道，但问题还是在于央行不愿意买入美元促贬。
〞二军全押上了，但老大自己不愿意。〞该交易员称。
他们表示，下周台币走势仍以日圆与韩元走势马首是瞻，在贬值趋势未改变下，台币兑美元实质价位区间看在30.55-30.75。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
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