《中国债券市场每日交易备忘》--11月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多60亿元人民币五年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多60亿元七年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多60亿元10年期固息增发债14:00-15:30招标 中国节能环保集团10亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 浙江物产集团10亿元一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和进出口银行主承 无锡国联发展集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承 五矿股份30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和招行主承 云南锡业集团16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和建设银行主承 安徽交通投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 漳州发展 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 合肥建设投资控股集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和国开行主承 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中行主承 国信证券21亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招行主承 华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 甘肃省公路航空旅游投资集团10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 西安高新控股6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和光大银行主承 招商局集团39.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 东方园林 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行和浦发银行主承 广东建筑工程集团3.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 北京市基础设施投资10亿元永续债簿记建档(主体评级AAA)，银河证券和中信证券主承 广州市第四资源热力电厂8亿元10年期企业债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 富邦华一银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5500% 浦发银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 贵州银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4000% 招商银行30亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 兴业银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3001% 兴业银行30亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.8997% 上海银行4亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9009% 海银行6亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% ============================================================================ 二、新债上市： 河南能源化工集团30亿元九个月期超短融011499056，票面利率4.55% 新兴际华集团20亿元九个月期超短融011499055，票面利率4.19% 宁沪高速 7亿元九个月期超短融011484005，票面利率4.00% 国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融041452060，票面利率4.15% 嘉兴市实业资产投资集团2亿元一年期短融041466029，票面利率4.88% 株州高科集团8亿元一年期短融041465009，票面利率4.50% 恒泰证券7亿元三个月期短融071441003，票面利率4.16% 国都证券10亿元三个月期短融071425005，票面利率4.05% 华安证券5亿元三个月期短融071436005，票面利率4.20% 国泰君安证券35亿元三个月期短融071402010，票面利率4.26% 合肥工业投资控股5亿元一年期短融041460113，票面利率4.15% 陕西交通建设集团20亿元一年期短融041456053，票面利率4.29% 天山股份 10亿元一年期短融041456052，票面利率4.50% 宿迁产业发展集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)中票101460044，票面利率5.30% 凌云股份 5亿元三年期中票101451052，票面利率4.85% 四川华西集团5亿元三年期中票101462037，票面利率5.30% 重庆高速10亿元五年期中票101451054，票面利率5.20% 亨通集团5亿元五年期中票101459060，票面利率6.45% ============================================================================ 三、缴款： 国开行13.3亿元145天期信贷资产支持证券优先A-1档1489155，票面利率4.40% 国开行38亿元328天期浮息(一年贷款利率基准)信贷资产支持证券优先A-2档1489156，基本利差-1.40% 国开行48.03亿元967天期浮息(一年贷款利率基准)信贷资产支持证券优先A-3档1489157，基本利差-1.00% 国开行8.12亿元1059天期浮息(一年贷款利率基准)信贷资产支持证券优先B档1489158，基本利差0.10% 国开行6.98亿元1332天期零息信贷资产支持证券1489159 业银行8.64亿元150天期信贷资产证券化优先A1档1489170，票面利率4.20% 兴业银行10.5亿元241天期信贷资产证券化优先A2档1489171，票面利率4.25% 兴业银行34.77亿元881天期浮息(一年定存基准)优先A3档ABS 1489172，基本利差1.50% 兴业银行4.25亿元972天期浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489173，基本利差2.30% 兴业银行5.56亿元972天期零息ABS 1489174 电信科学技术研究院10亿元九个月期超短融 中国黄金集团12亿元九个月期超短融 江苏国信资产管理集团5亿元九个月期超短融 江苏国信资产管理集团5亿元九个月期超短融 厦门路桥建设集团3亿元六个月期超短期 北京基础设施投资20亿元九个月期超短融 宝钢金属7亿元九个月期短融 东吴证券10亿元三个月期短融 中信建投证券19亿元三个月期短融 深圳水务集团3亿元一年期短融 吴江经济技术开发区发展总公司8亿元五年期中票 镇江新区经济开发总公司8亿元五年期中票 首创股份 3亿元三年期中票 首创股份3亿元三年期中票 国电电力 17亿元永续中票 内蒙古高等级公路建设开发10亿元五年期中票 东方市场 3亿元五年期中票 山东高速集团25亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 宁波交通投资控股5亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国银行120亿元10年期固息债040602到期兑付，票面利率4.94% 河南高速公路发展公司10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048013到期兑付，基本利差2.72% 上海市政府36亿元3年期自发自还地方债1150001到期兑付，票面利率3.10% 河北出版传媒集团5亿元三年期中票1182322到期兑付，票面利率6.55% 中国通用技术(集团)控股10亿元五年期中票0982149到期兑付，票面利率4.50% 农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418到期兑付，票面利率3.58% 中国轻工集团公司5亿元三年期中票1182328到期兑付，票面利率5.63% 江西省高速公路投资集团5亿元九个月期超短融011470001到期兑付，票面利率5.75% 中国石化 100亿元六个月期超短融011403001到期兑付，票面利率4.40% 葛洲坝 15亿元九个月期超短融011462001到期兑付，票面利率5.70% 北京市基础设施投资40亿元九个月期超短融011476001到期兑付，票面利率5.70% 中粮集团50亿元九个月期超短融011414001到期兑付，票面利率5.60% 中国铝业 30亿元九个月期超短融011420002到期兑付，票面利率5.80% 久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融041354067到期兑付，票面利率7.60% 武汉光谷联合集团0.7亿元一年期短融041358085到期兑付，票面利率7.20% 江苏省国信资产管理集团10亿元一年期短融041360078到期兑付，票面利率5.90% 澳柯玛 3亿元一年期短融041361051到期兑付，票面利率6.75% 黑牡丹 5亿元一年期短融041362042到期兑付，票面利率6.80% 四川其亚铝业集团4亿元一年期短融041363017到期兑付，票面利率8.30% 中国农业银行15亿元六个月期同业存单111403003到期兑付，发行价格97.68元 中信银行10亿元三个月期同业存单111408020到期兑付，发行价格98.85元 兴业银行 10亿元六个月期同业存单111410011到期兑付，发行价格97.66元 平安银行5亿元三个月期同业存单111411009到期兑付，发行价格98.85元 贵阳银行5亿元三个月期同业存单111490039到期兑付，发行价格98.82元 杭州银行10亿元三个月期同业存单111490041到期兑付，发行价格98.82元 江苏海门农村商业银行2亿元三个月期同业存单111490042到期兑付，发行价格98.8元 平安银行4亿元一个月期同业存单111411055到期兑付，发行价格99.66元 浦发银行5亿元一个月期同业存单111409046到期兑付，发行价格99.65元 兴业银行5亿元一个月期同业存单111410067到期兑付，发行价格99.65元 05国债04 050004付息 05国债12 050012付息 06国债19 060019付息 06铁道04 068045付息 06铁道05 068046付息 06铁道06 068047付息 10储蓄11 101711付息 10江苏租赁债 1022005付息 10地方债10 109110付息 11大丰港债 1180159付息 11苏中能债 1180160付息 12附息国债20 120020付息 12高密债01 1280393付息 12高密债02 1280394付息 12德泰控股债 1280395付息 12龙农垦MTN1 1282469付息 12TCL集MTN1 1282470付息 12青城投MTN1 1282471付息 12盐国投MTN2 1282472付息 13进出40 130340付息 13粤垦债 1380363付息 13亭湖公投债 1380365付息 09衡城投债 0980159付息 10国开32 100232付息 10青岛国信债 1080143付息 10兖矿MTN2 1082203付息 11上海债02 1150002付息 11宁农垦债 1180161付息 11甘公投MTN2 1182323付息 11河钢MTN3 1182324付息 12进出21 120321付息 12张经开发债 1280396付息 12营口沿海债 1280398付息 12青国信MTN1 1282473付息 12北汽集MTN2 1282474付息 12蒙君正MTN1 1282475付息 12厦水务MTN1 1282476付息 12赤峰SMECN1 1283031付息 07国债06 070006付息 09鹤城投债 0980160付息 10中冶MTN2 1082204付息 11附息国债24 110024付息 11国开07 110207付息 11宜昌城投债 1180162付息 11中信集MTN2 1182325付息 11中信集MTN3 1182326付息 11津创业MTN1 1182327付息 11沈机床MTN1 1182329付息 11沪豫园MTN1 1182330付息 11徐工MTN2 1182331付息 12附息国债08 120008付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银监会公布，前三季度银行业利润增长保持平稳，信贷资产质量总体可控。数据显示三季度末不良贷款 余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)