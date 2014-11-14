《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**上海证券报**

--南方基金和华夏基金分别于9月和10月向证监会上报了恒指ETF(QDII，合格境内机构投资者)的产品方案，而基于沪港通的背景，两只沪港通恒指ETF在上报的产品方案中首次提出了二级市场“T+0”的交易方式。

--明年中国经济结构调整仍会继续推进，分析人士认为，国家或主动下调经济增长目标。来自中国社科院的学者透露，这一目标更倾向于7%。

--上海证券交易所债券业务部副总监佘力透露，上交所近期将抓紧推出债券质押式协议回购业务。业内人士预期，该项业务推出后将大大增强资产支持证券、中小企业私募债等目前在交易所挂牌的“小众”债券品种流动性。

**证券时报**

--接近安邦保险人士表示，安邦保险可能性较大的是非整体上市，即旗下寿险公司先上市然后财险公司上市，上市地点并木确定，加入该集团不久的世纪证券可能成为承销商之一。

**第一财经日报**

--腾讯 与华纳音乐集团(WMG)宣布签署战略发行合作伙伴关系，这项协议下，QQ音乐成为华纳在中国大陆地区互联网音乐平台的版权总代理合作方。

**每日经济新闻**

--继日前发布公积金政策调整后，江苏省发布相关意见提出，购买成品住房可能享受契税、贷款的优惠，开发商做成品住房可少缴税等优惠政策。

**人民日报**

--时评文章指出，当前中国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，经济增速指标要与实际运行相协调，因地制宜调慢经济增速，是一种难得的理性，主动调低经济增速，正体现适应“新常态”的务实和担当。(完)