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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，受美元/日圆升势影响

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* 澳元/美元跌至0.8690，因美元/日圆升至116上方

* 据报116.20日圆以上有大量卖单

* 美国市场0.8700价位有大量期权到期，料令澳元/美元下档受限

* 从隔夜市场高位0.8765回落，仍令澳元/美元承压

* 今早澳元全线下跌，澳元料受日圆走势影响

(完)

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