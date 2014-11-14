澳新汇市：澳元和新西兰元周线上扬，因英镑和日圆急挫

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
澳元本周仍可望录得0.7%的周线涨幅，主因日圆与英镑急贬。
英镑兑澳元 大跌至两个月低位1.7976澳元，兑新西兰元 亦下跌至1.9865新西兰元；此前市场将英国可能升息时点的预期推后。英镑最新报1.9947新西兰元，本周下跌2.5%。
新西兰元兑美元 持坚于0.7870美元附近，本周至今上涨1.4%。
“感觉新西兰元日内有继续走扬的潜力，然而我们认为顶部在0.7920美元，”ASB分析师在报告中表示，并称他们倾向在涨至0.8000美元时卖出。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。