澳新汇市：澳元和新西兰元周线上扬，因英镑和日圆急挫

澳元本周仍可望录得0.7%的周线涨幅，主因日圆与英镑急贬。

英镑兑澳元 大跌至两个月低位1.7976澳元，兑新西兰元 亦下跌至1.9865新西兰元；此前市场将英国可能升息时点的预期推后。英镑最新报1.9947新西兰元，本周下跌2.5%。

新西兰元兑美元 持坚于0.7870美元附近，本周至今上涨1.4%。

“感觉新西兰元日内有继续走扬的潜力，然而我们认为顶部在0.7920美元，”ASB分析师在报告中表示，并称他们倾向在涨至0.8000美元时卖出。(完)

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