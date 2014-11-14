路透调查：南非央行本月料按兵不动，但明年初料开始升息

路透约翰内斯堡11月13日 - 周四公布的路透调查显示，南非央行明年初将开始升息，尽管此举可能进而抑制本已疲弱的经济成长。

外界普遍预期南非央行将在11月20日维持利率不变，但一如其他新兴市场央行，将会在某个时候升息。

巴西和乌克兰等新兴国家已升息来支撑其汇价，大多数人则表示，南非央行跟进升息只是时间早晚的事。

过去一周的路透调查显示，30位受访分析师中只有17位认为11月20日将维持利率在5.75%不变。

其余受访者则表示，南非央行将会升息25个基点。今年已升息75个基点，而其经济成长已远低于潜力。