路透调查：南非央行本月料按兵不动，但明年初料开始升息

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透约翰内斯堡11月13日 - 周四公布的路透调查显示，南非央行明年初将开始升息，尽管此举可能进而抑制本已疲弱的经济成长。
外界普遍预期南非央行将在11月20日维持利率不变，但一如其他新兴市场央行，将会在某个时候升息。
巴西和乌克兰等新兴国家已升息来支撑其汇价，大多数人则表示，南非央行跟进升息只是时间早晚的事。
过去一周的路透调查显示，30位受访分析师中只有17位认为11月20日将维持利率在5.75%不变。
其余受访者则表示，南非央行将会升息25个基点。今年已升息75个基点，而其经济成长已远低于潜力。
南非明年经济成长率仍将低于2.5%，2016年则料为3.0%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。