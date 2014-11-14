美国债市：11月12日当周外国央行减持美国公债及机构债--FED

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透纽约11月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
截至11月12日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少78.50亿美元，至3.304兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周下滑73.66亿美元，至2.978兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周减少5.37亿美元，至2,843.60亿美元。
如欲查看美联储报告全文，请点选：here (完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。