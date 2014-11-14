国际油市：美国原油期货从四年低点反弹，持于74美元上方

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
周四到期的布兰特12月原油合约 跌2.46美元，至2010年9月以来最低位77.92。
据路透数据，布兰特原油已连续第八周下跌，迄今跌幅已近7%，有可能创下自1988年以来的最长周线连跌纪录。
美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国上周原油库存意外减少170万桶，与分析师预期的增加75万桶大相径庭。
EIA称，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加170万桶，高于预期。(完)
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(编译 杜明霞/白云; 审校 戴素萍/龚芳)
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