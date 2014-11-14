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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 09:48 BJT

国际油市：美国原油期货从四年低点反弹，持于74美元上方

周四到期的布兰特12月原油合约 跌2.46美元，至2010年9月以来最低位77.92。

据路透数据，布兰特原油已连续第八周下跌，迄今跌幅已近7%，有可能创下自1988年以来的最长周线连跌纪录。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国上周原油库存意外减少170万桶，与分析师预期的增加75万桶大相径庭。

EIA称，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加170万桶，高于预期。(完)

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(编译 杜明霞/白云; 审校 戴素萍/龚芳)
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