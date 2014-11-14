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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:44 BJT

华泰长城期货：中国期指多头积极加仓，短期或延续偏弱调整格局

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

周四沪深300指数早盘高开后振荡回落，收盘下跌0.56%，成交小幅放量。期指成交量达到121万手，总持仓微降至19.8万手，多空对峙仍然较强。从日内持仓来看，多头大举进攻后进入休整状态，空头后来居上积极入场，但盘中两次逼近2560点均遭到多方奋力抵抗，未能成功突破。另一方面，期指在周四贴水幅度加深，盘中最高贴水达到15点以上，暗示向下压力较强，期指短期或延续偏弱调整格局。

主力席位持仓数据偏向多头一方。IF1411、IF1412、IF1503三份合约加总来看，总持仓减少4128手，主力前20席位共增加买单3348手，减少卖单131手。从多头来看，小资金投资者主动离场，而大资金却在大规模增仓，实际上从10月16日至今共21个交易日中，多头主力席位仅有3个交易日是减仓操作，可见多头对后市非常乐观。反观空头，尽管10月16日至今空方主力席位有16个交易日在加仓，但加仓幅度远不及多头，且主力席位周四出现减仓，中期来看空方必然难与多方产生抗衡；前期净增仓指标自10月以来绝大部分时间为正，多方无论在下跌、上涨或是振荡行情中都在坚定加仓，彰显了看涨的信心。另一方面，净空持仓下滑明显，从11月初的1.9万手回落至1.2万手，空方盘中阶段性反击，但很难扭转当前的市场趋势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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