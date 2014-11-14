华泰长城期货：中国期指多头积极加仓，短期或延续偏弱调整格局

主力席位持仓数据偏向多头一方。IF1411、IF1412、IF1503三份合约加总来看，总持仓减少4128手，主力前20席位共增加买单3348手，减少卖单131手。从多头来看，小资金投资者主动离场，而大资金却在大规模增仓，实际上从10月16日至今共21个交易日中，多头主力席位仅有3个交易日是减仓操作，可见多头对后市非常乐观。反观空头，尽管10月16日至今空方主力席位有16个交易日在加仓，但加仓幅度远不及多头，且主力席位周四出现减仓，中期来看空方必然难与多方产生抗衡；前期净增仓指标自10月以来绝大部分时间为正，多方无论在下跌、上涨或是振荡行情中都在坚定加仓，彰显了看涨的信心。另一方面，净空持仓下滑明显，从11月初的1.9万手回落至1.2万手，空方盘中阶段性反击，但很难扭转当前的市场趋势。(完)