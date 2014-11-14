台湾债市：五年公债殖利率创逾三周新低，随美债测试向下

路透台北11月14日 - 台湾指标五年公债103/15 周五盘初殖利率下滑至逾三周新低。交易商指出，美债上日殖利率偏多，台债在没有进一步消息面影响下，亦随之向下测试，但预估在1.15%会初步出现阻力。

市场人士指出，除五年券外，10年现券103/13 及10年R券103/13R 今日也都偏多反应，主要仍由交易商尝试带动交投。然而时序近年底，市场估追价意愿不会太高，小多行情能否延续，下周亦是关键。

〞五年券1.15%还要测试一下，殖利率下去可能就会有人想放空。〞一本地证券商交易员说。

五年券103/15殖利率盘中前低在10月21日报1.1451%。

交易员预估今日指标五年债将在1.15-1.18%间交投，10年券103/13R区间估在1.62-1.65%。

美国公债价格周四小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.15-1.18%

* 10年公债103/13R ：1.62-1.65%

本地时间10:25时最新报价：

* 103/15期五年公债殖利率跌1.39基点报1.1540%，成交41.5亿台币。

* 103/13R期10年公债殖利率跌1.5基点报1.6300%，成交仅1亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔

--美国FED：费希尔将于明年3月退休，步普洛瑟后尘成为第二位引退的鹰派官员

--欧元区经济：欧洲央行就低通胀发出警告，成长率料低于预期

--《综述》美国雇员辞职率上升，为就业市场带来好消息

--路透调查：欧洲央行实施量化宽松购买公债的机率为50%