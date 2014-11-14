台湾债市：五年公债殖利率创逾三周新低，随美债测试向下

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透台北11月14日 - 台湾指标五年公债103/15 周五盘初殖利率下滑至逾三周新低。交易商指出，美债上日殖利率偏多，台债在没有进一步消息面影响下，亦随之向下测试，但预估在1.15%会初步出现阻力。
市场人士指出，除五年券外，10年现券103/13 及10年R券103/13R 今日也都偏多反应，主要仍由交易商尝试带动交投。然而时序近年底，市场估追价意愿不会太高，小多行情能否延续，下周亦是关键。
〞五年券1.15%还要测试一下，殖利率下去可能就会有人想放空。〞一本地证券商交易员说。
五年券103/15殖利率盘中前低在10月21日报1.1451%。
交易员预估今日指标五年债将在1.15-1.18%间交投，10年券103/13R区间估在1.62-1.65%。
美国公债价格周四小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.15-1.18%
* 10年公债103/13R ：1.62-1.65%
本地时间10:25时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率跌1.39基点报1.1540%，成交41.5亿台币。
* 103/13R期10年公债殖利率跌1.5基点报1.6300%，成交仅1亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔
--美国FED：费希尔将于明年3月退休，步普洛瑟后尘成为第二位引退的鹰派官员
--欧元区经济：欧洲央行就低通胀发出警告，成长率料低于预期
--《综述》美国雇员辞职率上升，为就业市场带来好消息
--路透调查：欧洲央行实施量化宽松购买公债的机率为50%
--欧洲经济：欧洲央行管委诺亚称，必要时购买政府公债“没有问题” (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。