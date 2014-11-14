金石期货：沪铜年底备货行情值得期待

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

11月6日以来，沪铜主力合约经历了一个小幅反弹，从月内最低价46510元/吨反弹至47500元/吨附近，反弹幅度2.2%，并就此展开区间振荡。成交量方面较为清淡，1501合约维持在20万手附近，持仓量较为稳定，维持在31万手左右，市场在47500元/吨一线的争夺较为激烈。

基本面上，LME铜库存持续维持低位。截至11月12日，伦铜库存为160800吨，对铜价仍有支撑作用。季节性因素及年底备货行情都对铜价有一定的支撑作用。

技术面上，尽管近两周铜价格呈现触底的走势，但是价格依旧运行在60日均线下方，表明中期趋势继续偏弱。从短周期上看，价格存在一定的企稳迹象。所以，铜价在年底前的操作应该避免大量做空，可以采取观望或者少量做多的操作手法。(完)

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