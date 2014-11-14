金石期货：沪铜年底备货行情值得期待

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
11月6日以来，沪铜主力合约经历了一个小幅反弹，从月内最低价46510元/吨反弹至47500元/吨附近，反弹幅度2.2%，并就此展开区间振荡。成交量方面较为清淡，1501合约维持在20万手附近，持仓量较为稳定，维持在31万手左右，市场在47500元/吨一线的争夺较为激烈。
基本面上，LME铜库存持续维持低位。截至11月12日，伦铜库存为160800吨，对铜价仍有支撑作用。季节性因素及年底备货行情都对铜价有一定的支撑作用。
技术面上，尽管近两周铜价格呈现触底的走势，但是价格依旧运行在60日均线下方，表明中期趋势继续偏弱。从短周期上看，价格存在一定的企稳迹象。所以，铜价在年底前的操作应该避免大量做空，可以采取观望或者少量做多的操作手法。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
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*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。