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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 10:02 BJT

中国经济：资本市场改革将支持经济可持续增长--穆迪

路透11月14日 - 评级机构穆迪表示，中国的资本市场改革将支持经济可持续增长。

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(完)
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