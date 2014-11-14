国泰君安期货：上海螺纹钢库存增加，期货价格难上行

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

继上周周K线收阴之后，本周期钢延续振荡。环保限产加强、期现价差修复成为周初期钢走强的主要支撑。不过，受冬季需求减弱、北货南下增多等预期因素影响，螺纹钢反弹空间受到制约，短期振荡反复仍将是主基调。

今年社会库存持续去化，贸易商退出增加，并且以厂提直发为主，存货周期对行业影响力减弱。但值得关注的是，本月末华南和华东市场到货增多，后期社会库存或有抬头趋势。

目前形势来看，尽管需求逐渐过渡到淡季，但钢厂库存和社会库存依然处于低位，加之河北省的强制限产政策，短期供给端的有效收缩将对钢价形成一定支撑。在现货面保持平稳的情况下，期钢下破2,500元/吨可能性不大。由于淡季来临，价格的上涨空间也受到制约。基于此，预计期钢主力合约未来依旧延续窄幅振荡的走势，建议短线操作为主。(完)

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