芝加哥期市：小麦期货下跌，但仍有望创八个月来最大单周涨幅

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
美国能源资料协会(EIA)表示，11月7日止当周，乙醇每日平均供应量为94.6万桶，较前一周增加1.7万桶。乙醇主要提炼自玉米。
近日豆粕价格推升大豆期价，因大量出口合约需求，及美国农户销售速度迟缓，使得加工商争相抢进供应。
顾问机构Strategie Grains提升对本季欧盟软小麦出口的预估，反映出对德国与波兰小麦的需求强劲。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 552.75 -1.00 -0.18% +5.24% 518.75 72
CBOT玉米 385.75 -0.50 -0.13% +3.14% 368.11 71
CBOT大豆 1049.75 -3.75 -0.36% -1.34% 990.46 57
CBOT稻米 $11.94 $0.00 +0.00% +0.76% $12.55 34
美国原油 $74.39 $0.18 +0.24% -3.61% $81.36 23
汇率
欧元/美元 $1.246 -$0.002 -0.12% +0.18%
美元/澳元 0.869 -0.003 -0.30% -0.26%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 王兴亚/徐文焰/白云)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。