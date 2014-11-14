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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 10:05 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，但仍有望创八个月来最大单周涨幅

美国能源资料协会(EIA)表示，11月7日止当周，乙醇每日平均供应量为94.6万桶，较前一周增加1.7万桶。乙醇主要提炼自玉米。

近日豆粕价格推升大豆期价，因大量出口合约需求，及美国农户销售速度迟缓，使得加工商争相抢进供应。

顾问机构Strategie Grains提升对本季欧盟软小麦出口的预估，反映出对德国与波兰小麦的需求强劲。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 552.75 -1.00 -0.18% +5.24% 518.75 72

CBOT玉米 385.75 -0.50 -0.13% +3.14% 368.11 71

CBOT大豆 1049.75 -3.75 -0.36% -1.34% 990.46 57

CBOT稻米 $11.94 $0.00 +0.00% +0.76% $12.55 34

美国原油 $74.39 $0.18 +0.24% -3.61% $81.36 23

汇率

欧元/美元 $1.246 -$0.002 -0.12% +0.18%

美元/澳元 0.869 -0.003 -0.30% -0.26%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 王兴亚/徐文焰/白云)
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