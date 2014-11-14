台湾债市：公债RP利率未见波动，下周观察国际债交割因素

路透台北11月14日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周五与上日大致相同。交易商称，投信资金分配持续有些不均，但市场来自寿险及银行的资金仍补充得宜，利率持于近期水位不变。

展望下周，市场人士指出，除了时序缓步靠近月底，下周亦有部分国际债的交割，部分证券商担忧寿险走钱，已尽量避开周一至周三的寿险资金落点。不过也有交易员认为，下周整体本外币债券的发行总额尚在可控范围内，不至于影响利率走势。

〞最近在大额国际债交割的时候，有些银行也会顺势拉抬(RP)利率，虽然还没成交，但国际债交割的影响是慢慢显现。〞一位中型证券商交易员说。

交易员称，国际债的交割使得寿险和投信的资金分配连动，也常造成投信的资金分配不均，而银行自行买入宝岛债等投资后，亦少量影响游资供应，不能说对市场完全没有影响；但至少寿险目前对资金落点的安排显得较为强势，与过去可以较弹性调整不同，也会增加调度难度。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。

今日有华东 6亿台币转换公司债发行及农业金库8亿台币还本付息。

下周公司债发行落点分布如下：周二元大宝来证券10亿人民币公司债、旺矽 7亿转换公司债；周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。