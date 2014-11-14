台湾债市：五年公债殖利率收低至近一个月低位，下周有机会偏多测试

* 交易商追捧五年债，气氛略转偏多 * 10年现券及R券交投冷清待标售 * 下周五年券估在1.13-1.18% 路透台北11月14日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五收低至近一个 月低位，突破本周以来平盘附近交投的僵局。交易商在放空不易的气氛下，反向追捧五年券 ，试图拉出一波行情，但今日交投量不大，下周先行偏多看待，但力道料看美债脸色。 交易商指出，虽然时序进入年底，外银及银行的进场交投意愿不大，但几个大型交易商 因负有债券报价义务，亦不乐见市场过早进入急冻期，今日在隔夜美债殖利率略向下表态， 且银行端进场短债冷券之际，顺势将交投量较大的五年公债103/15向下测试，并突破短线1. 16%阻力。 〞五年券突破1.16%的短线阻力后，技术面已经略略偏多。〞一证券商交易员说。 该券殖利率盘中低位一度逼近1.15%，收盘位则创下近一个月低位，前低在10月17日收 报1.13%。五年债103/15周线则收低2.97基点。 在五年债殖利率向下波动后，也带动10年现券103/13 及R券103/13RA0311 3R=TWO殖利率向下试探。不过整体市场交投量仍显冷清，五年债交易量不到百亿台币，其 他券种只有零星成交，也成为下周追价力道的严峻考验。 **10年券交投冷清等待标债** 交易员指出，尽管盘面气氛有机会转多，但短线年线位置1.13%料将遭遇首个阻力区。 这部分料仍仰赖美债走势及台股表现提供利多加持。 一民营银行交易员指出，当前国际市场重新重视各国宽松因素，也淡化美国升息议题， 大环境仍有利债券的避险胃纳。不过美债10年券 殖利率下周如果仍在2.3-2.4% 的大区间内摆荡，对台债的影响将较为中性；然而如果美10年债殖利率能向下跌破2.3%，将 有利台湾五年公债殖利率进一步往1.13%的年线下方测试。 〞10年R券上场后没有出现明显卖压，让多头有一些优势出来。〞上述交易员说。 此外，他们也认为，若下周台股 表现不佳，股债的翘翘板效应亦有助台债的追 价意愿。 相对五年债气氛有机会偏多，交易商对10年券103/13及R券103/13R则敬而远之，让两券 交易量急冻。交易员认为大型银行在10年券逢高吸纳却不追价的操作，让该券波动度难以扩 大，且流动性不足，或只能静待12月1日标售后才有机会走出另波行情。 他们预估，五年债103/15料下周在1.13-1.18%间波动，10年债103/13R估在1.62-1.65% 间。 103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币。 美国公债价格周四小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五 美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。指标10年期公债 价格尾 盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.43 1.1536 1.1510-1.1630 67.0 10 103/13 -1.21 1.6231 1.6215-1.6255 7.0 10 103/13R -1.45 1.6305 1.6250-1.6305 2.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6305 5 103/15 1.1536 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)