光大期货：大商所鸡蛋期价进入低位振荡期，阶段性供应充裕局面显现

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

周四，大连鸡蛋期货主力1501合约继续弱势振荡。截至当日收盘，鸡蛋主力1501合约最高4,632元/500千克，最低4,583元/500千克，期价日内波动49元/500千克。与前日相比，期价波动幅度继续收窄。 芝华数据监测显示，2014年10月全国在产蛋鸡存栏较2014年9月增加1.93%。这是继9月在产蛋鸡存栏量恢复增长后的再度放量增加。10月在产蛋鸡存栏增幅较9月提高0.62%，鸡蛋现货市场供需关系逐步改善。

进入秋季后，蛋鸡养殖户补栏积极性增加。鸡蛋现货市场中，10月主力开产鸡在整个鸡龄结构中占比增加。受10月高蛋价影响，养殖场老鸡延迟淘汰的情况仍较为普遍。目前，鸡蛋现货市场中510天延迟淘汰的老鸡数量较多。随着新开产蛋鸡数量的增加，鸡蛋现货市场供应持续增长，供需关注逐步改善。(完)

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