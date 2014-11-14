光大期货：大商所鸡蛋期价进入低位振荡期，阶段性供应充裕局面显现

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
周四，大连鸡蛋期货主力1501合约继续弱势振荡。截至当日收盘，鸡蛋主力1501合约最高4,632元/500千克，最低4,583元/500千克，期价日内波动49元/500千克。与前日相比，期价波动幅度继续收窄。 芝华数据监测显示，2014年10月全国在产蛋鸡存栏较2014年9月增加1.93%。这是继9月在产蛋鸡存栏量恢复增长后的再度放量增加。10月在产蛋鸡存栏增幅较9月提高0.62%，鸡蛋现货市场供需关系逐步改善。
进入秋季后，蛋鸡养殖户补栏积极性增加。鸡蛋现货市场中，10月主力开产鸡在整个鸡龄结构中占比增加。受10月高蛋价影响，养殖场老鸡延迟淘汰的情况仍较为普遍。目前，鸡蛋现货市场中510天延迟淘汰的老鸡数量较多。随着新开产蛋鸡数量的增加，鸡蛋现货市场供应持续增长，供需关注逐步改善。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。