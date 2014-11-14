宝城期货：郑州动力煤期货空头主力压制盘面

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
近期煤炭行业多项数据出炉，进口量和产量如期下降，环渤海动力煤价格指数继续上涨，深跌之后的动力煤期货盘面也振荡回升。然而，期货市场的反弹行情能否持续，关键在于空单是否离场。
由于目前动力煤期货市场的交易规模小于现货市场，且上下游产业客户参与度有限，因此动力煤期货走势很容易被资金面左右。尽管从基本面来看，在未来几个月里，动力煤期货1501合约价格的下跌空间已经微乎其微，但是多头不愿或无法入场导致期货市场上主力多空资金之间的悬殊较大，集中的空单压力将抑制动力煤期货的上涨空间，唯有主力空头减仓离场才能促使动力煤期货1501合约出现相对明显的反弹行情，否则动力煤期货将难以摆脱区间振荡行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。