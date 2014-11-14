宝城期货：郑州动力煤期货空头主力压制盘面

近期煤炭行业多项数据出炉，进口量和产量如期下降，环渤海动力煤价格指数继续上涨，深跌之后的动力煤期货盘面也振荡回升。然而，期货市场的反弹行情能否持续，关键在于空单是否离场。

由于目前动力煤期货市场的交易规模小于现货市场，且上下游产业客户参与度有限，因此动力煤期货走势很容易被资金面左右。尽管从基本面来看，在未来几个月里，动力煤期货1501合约价格的下跌空间已经微乎其微，但是多头不愿或无法入场导致期货市场上主力多空资金之间的悬殊较大，集中的空单压力将抑制动力煤期货的上涨空间，唯有主力空头减仓离场才能促使动力煤期货1501合约出现相对明显的反弹行情，否则动力煤期货将难以摆脱区间振荡行情。(完)