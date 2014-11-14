G20会议：乌克兰危机可能力压经济议题，成为会议关注焦点

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透澳洲布里斯班11月14日 - 在最新报导称俄罗斯军队大举进入乌克兰东部后，西方国家领导人与俄总统普京料将在定于周六开始的20国集团(G20)领导人峰会上摊牌。
乌克兰周四指责俄罗斯向乌东部叛军提供士兵和武器，助其发动新的攻势。
G20领导人会议将聚焦促进全球经济增长、巩固全球银行体系以及弥补大型跨国企业税收漏洞。
不过由于中美两国于亚太经合组织(APEC)北京会议上签订了突破性的气候变化协议后，各方围绕多数经济议题已经达成一致，对其他议题的讨论也在向好的方面发展，因此安全疑虑成为各方关注的焦点。
美国副国家安全顾问Ben Rhodes表示，过去一周在亚洲举行的几次峰会中，乌克兰问题都不是核心议题，不过美国总统奥巴马向普京简短提出过这一问题。
奥巴马将在布里斯班就他在乌克兰问题上遭遇的挫折，与几位重要盟友进行讨论，包括德国总理梅克尔、法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦。
“他们对于向俄罗斯与乌克兰政府发出一致讯息非常重要，”Rhodes对记者表示。“所以这是他(奥巴马)与他们进行交流的好机会。”
除了乌克兰问题，中东危机也可能压过经济议题的风头。
虽然安全形势日益紧张，但作为会议主办国，澳洲将继续推动增长议题。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。