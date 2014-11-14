G20会议：乌克兰危机可能力压经济议题，成为会议关注焦点

路透澳洲布里斯班11月14日 - 在最新报导称俄罗斯军队大举进入乌克兰东部后，西方国家领导人与俄总统普京料将在定于周六开始的20国集团(G20)领导人峰会上摊牌。

乌克兰周四指责俄罗斯向乌东部叛军提供士兵和武器，助其发动新的攻势。

G20领导人会议将聚焦促进全球经济增长、巩固全球银行体系以及弥补大型跨国企业税收漏洞。

不过由于中美两国于亚太经合组织(APEC)北京会议上签订了突破性的气候变化协议后，各方围绕多数经济议题已经达成一致，对其他议题的讨论也在向好的方面发展，因此安全疑虑成为各方关注的焦点。

美国副国家安全顾问Ben Rhodes表示，过去一周在亚洲举行的几次峰会中，乌克兰问题都不是核心议题，不过美国总统奥巴马向普京简短提出过这一问题。

奥巴马将在布里斯班就他在乌克兰问题上遭遇的挫折，与几位重要盟友进行讨论，包括德国总理梅克尔、法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦。

“他们对于向俄罗斯与乌克兰政府发出一致讯息非常重要，”Rhodes对记者表示。“所以这是他(奥巴马)与他们进行交流的好机会。”

除了乌克兰问题，中东危机也可能压过经济议题的风头。