欧洲政经：欧洲央行管委间关系紧张的传言“纯属胡说”--利卡宁

路透赫尔辛基11月13日 - 芬兰央行总裁利卡宁周四淡化有关欧洲央行管理委员会24名委员关系紧张的传言，称那些暗示欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼关系不睦的说法“纯属胡说”。

利卡宁代表芬兰在央行管委会中占有一席之位。他表示，委员们之间的讨论是“相当有礼貌的”。

上周央行会议政策之前，路透援引消息报导称，各国央行总裁计划挑战德拉吉的领导风格，但德拉吉在会后淡化了这种传言。

他表示，“对事情有不同看法，这很平常”，他暗指美国、英国和日本的央行，同时还表示这次会议开得比预期成功。

利卡宁说：“当然，我们谈到具体细节时，可能会有不同看法，但我们对基本分析并无异议，这一点十分重要。”

“把不同意见摆出来彼此参照，只会提高决策的质量，”他在芬兰广播电视台(YLE)表示。

路透还曾经报导魏德曼与德拉吉关系恶化。利卡宁表示，关于德拉吉与其他管委关系不睦“纯属胡说”。

“(他们的)私人关系很好。甚至可以说，我知道德拉吉与魏德曼之间的沟通良好且有效，”利卡宁说。他还补充说，整体的氛围也十分不错。

利卡宁是一位体育迷暨马拉松爱好者，他把自己在管委会中的位置比喻为“那种中场球员”。

“我要确保球队会赢，至于谁进球则无关紧要。”(完)