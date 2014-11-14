台湾股市：早盘盘中下跌，油电燃气类指数和塑胶类指数走低

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透台北11月14日 - 台湾股市周五早盘盘中跌0.33%，基本符合周边其他市场涨跌不一的走势，中国经济不确定性持续，让投资者保持警惕。
0129GMT，加权股价指数 跌29.93点至8,950.74点，周四收升0.69%。
之前数据显示中国10月工业产出和投资触及13年低点，表明中国经济可能需要更多刺激。
主要分项指数中，油电燃气类指数 和塑胶类指数 录得跌幅最大，分别跌1.72%和1.07%。
鸿海 跌1.12%，之前该公司公布第三季获利基本符合预估。这拖累电子类指数 下跌0.21%。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。