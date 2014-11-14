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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:53 BJT

台湾股市：早盘盘中下跌，油电燃气类指数和塑胶类指数走低

路透台北11月14日 - 台湾股市周五早盘盘中跌0.33%，基本符合周边其他市场涨跌不一的走势，中国经济不确定性持续，让投资者保持警惕。

0129GMT，加权股价指数 跌29.93点至8,950.74点，周四收升0.69%。

之前数据显示中国10月工业产出和投资触及13年低点，表明中国经济可能需要更多刺激。

主要分项指数中，油电燃气类指数 和塑胶类指数 录得跌幅最大，分别跌1.72%和1.07%。

鸿海 跌1.12%，之前该公司公布第三季获利基本符合预估。这拖累电子类指数 下跌0.21%。(完)
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