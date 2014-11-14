东欧情势：英国首相称，俄罗斯在乌克兰的行动可能招致更多制裁

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
"如果俄罗斯对乌克兰的自由和责任采取正面积极的方式，那么我们可能会取消那些制裁。如果俄罗斯继续一意孤行，让事态恶化，那么自然会加大制裁。"
乌克兰周四指责俄罗斯向乌东部叛军提供士兵和武器，助其发动新的攻势。美国曾警告俄罗斯，西方国家可能会加大制裁力度。(完)
(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李婷仪/张若琪)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。