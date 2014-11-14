东欧情势：英国首相称，俄罗斯在乌克兰的行动可能招致更多制裁

"如果俄罗斯对乌克兰的自由和责任采取正面积极的方式，那么我们可能会取消那些制裁。如果俄罗斯继续一意孤行，让事态恶化，那么自然会加大制裁。"

乌克兰周四指责俄罗斯向乌东部叛军提供士兵和武器，助其发动新的攻势。美国曾警告俄罗斯，西方国家可能会加大制裁力度。(完)