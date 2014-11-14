国际油市：委内瑞拉和阿尔及利亚将协同守卫油价--委外交部长

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透阿尔及尔11月13日 - 委内瑞拉外交部长拉米雷斯周四在电台广播中称，阿尔及利亚和委内瑞拉将通力合作，守卫原油价格。石油输出国组织(OPEC)将于本月稍晚召开会议。
拉米雷斯周三晚间会晤阿尔及利亚总统Abdelaziz Bouteflika后表示，“我们谈论了国际油市，并重申守卫油价的立场。”
他在阿尔及利亚国家广播电台周四播出的评论中称，双方“意见一致”。
“委内瑞拉和阿尔及利亚在石油领域的合作增强，”他说。
拉米雷斯对阿尔及利亚、伊朗、卡塔尔和俄罗斯进行外交访问，讨论石油市场问题。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。