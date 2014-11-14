国际油市：委内瑞拉和阿尔及利亚将协同守卫油价--委外交部长

路透阿尔及尔11月13日 - 委内瑞拉外交部长拉米雷斯周四在电台广播中称，阿尔及利亚和委内瑞拉将通力合作，守卫原油价格。石油输出国组织(OPEC)将于本月稍晚召开会议。

拉米雷斯周三晚间会晤阿尔及利亚总统Abdelaziz Bouteflika后表示，“我们谈论了国际油市，并重申守卫油价的立场。”

他在阿尔及利亚国家广播电台周四播出的评论中称，双方“意见一致”。

“委内瑞拉和阿尔及利亚在石油领域的合作增强，”他说。

拉米雷斯对阿尔及利亚、伊朗、卡塔尔和俄罗斯进行外交访问，讨论石油市场问题。(完)