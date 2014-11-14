全球矿业：为缓解供应过剩，嘉能可澳洲煤矿将停产三周

路透墨尔本11月14日 - 全球最大的动力煤出口商嘉能可 周五称，从12月中旬起，其澳洲煤矿生产将暂停三周，以帮助缓解供应过剩的情况。

嘉能可这次计划的减产规模约500万吨，目前澳洲约三分之一的煤矿都在亏损，因煤价已重挫27%至五年半低点，主要受供应过剩影响。

“鉴于当前供应过剩，这是经过深思熟虑的管理决定，没必要在低价环境中推出更多供应，”嘉能可在声明中说。

尽管供应出现过剩，但澳洲煤生产商在减产方面的动作很慢，因为他们有不少铁路和港口合同要求他们供应定量的煤，否则就得支付罚金，而这会加大他们的亏损。

公司发言人称，相比许多其它同业，嘉能可没有那么多的要么兑现要么就罚款的承诺。