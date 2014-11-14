全球矿业：为缓解供应过剩，嘉能可澳洲煤矿将停产三周

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透墨尔本11月14日 - 全球最大的动力煤出口商嘉能可 周五称，从12月中旬起，其澳洲煤矿生产将暂停三周，以帮助缓解供应过剩的情况。
嘉能可这次计划的减产规模约500万吨，目前澳洲约三分之一的煤矿都在亏损，因煤价已重挫27%至五年半低点，主要受供应过剩影响。
“鉴于当前供应过剩，这是经过深思熟虑的管理决定，没必要在低价环境中推出更多供应，”嘉能可在声明中说。
尽管供应出现过剩，但澳洲煤生产商在减产方面的动作很慢，因为他们有不少铁路和港口合同要求他们供应定量的煤，否则就得支付罚金，而这会加大他们的亏损。
公司发言人称，相比许多其它同业，嘉能可没有那么多的要么兑现要么就罚款的承诺。
据澳洲政府预测机构的数据，截至2015年6月的一年间，澳洲动力煤产量预计为2.502亿吨，高于之前一年的2.476亿吨。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。