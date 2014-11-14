新债招标：中国七年续发国债收益率3.5468%，高于预期--业内人士

路透上海11月14日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发国债，中标收益率为3.5468%，高于此前3.48%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6137%，投标倍数为1.65倍。

今日新债为今年第24期 七年品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月18日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。