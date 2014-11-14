专栏：中国高铁海外发展的“软肋”

（作者金柏松为路透中文特邀专栏作者，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员，内容仅代表本人观点）

在中国新一届领导主政下，李克强总理紧紧抓住高铁国际合作，亲自推动中国经济体制增效，应该说主攻方向完全正确。但实际效果却还未显现，为此，我们需要认真反思。

首先，中国高铁作为新崛起行业国际市场经营经验不足。在国际市场基础设施属于政府干预较多的部门，而各国政府做法差异较大。造成差异的原因多种多样。一是市场经济成熟程度，二是政府操作中腐败现象是否严重，法制是否健全；三是因铁路涉及范围广泛，有关各地、各级政府干预界限、领域有交叉，容易造成混乱；四是国际上政府、议会、法制三权分立的国家多，权力运行、决策过程比中国复杂。对这些情况，即便有中国政府领导亲自推动最多也就解决中央政府管辖范围交流与沟通，距离摸清一个国家三权分立、各自分工主管范围与运行特点尚有不足。

其次，中国高铁在中国政府一声令下，从拆迁、土建、技术工程，到建成运行等，可以高效率一条龙配套完成。但在国外系统地熟悉、接触和完成这些庞大、繁杂的业务，这对零起步的中国高铁企业来讲，无疑是一件十分困难的任务。

其三，中国铁路总公司成立不久，总公司与车辆制造公司、施工公司、运行公司之间磨合、相互配合也没有达到理想程度。

其四，从目前我国高铁运行分析，还没有实现盈利。世界各国必然看重铁路运行最终盈亏状况，以便决策。据说，日本高铁经营17年后才算盈利。中国高铁因为与客运与货运一体化运行，可以实行以货运盈利弥补客运亏损，但国际上却情况大不同。为此，中国高铁必须解决盈利的商业模式。

做过中国与日本高铁，做过中国的飞机与高铁，以及做过海上客轮者，可以相互比较，清晰地认识到，中国高铁商业化模式运行存在巨大缺陷。

一是，车厢空间利用率低下。座椅排列空间过大；放置行李地方不足；进出口空留过大；餐车、乘务员休息车厢、警察车厢等预留过多、过大；根据收入差距设置座椅、车厢等级过少，座椅安全应该学习飞机经验，可以灵活调整前后、左右的间距。如果这些空间利用率提高到飞机水平，同样大小车厢，粗略载客量可以提高40-50%。

二是，除了乘务员模仿空姐外，其他人员配置基本按照列车客运模式设计。因此，我们看到人力资源大力那个浪费。飞机上空姐身兼多职，送餐、送水、清理卫生间、维护秩序、紧急救助等等，在空中乘客遇到的几乎所有问题。而在高铁，有乘务员，有销售食品、饮料人员，有警察占据一大间车厢，还有打扫卫生人员，餐车服务人员等等，比空姐效率相差太远！

总之，世界各国如要引进高铁，必然要从各方面提出质疑，高科技产品应该配置高效率商业化模式。