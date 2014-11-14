中国棉花：2014年度棉花产量预计同比减7%，单产水平增加--行业网站

该调查报告并显示，2014年度全国棉花单产水平同比增加，平均单产102.9公斤/亩，较上年增加6.3%，较8月份调查结果下降4.3个百分点。

为全面了解2014年棉花产量情况，国家棉花市场监测系统于10月15-31日在全国范围内展开棉花产量调查，样本涉及15个植棉省（自治区）、90个植棉县（市、团场）、4,476个定点植棉信息联系户。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)