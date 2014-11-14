中国棉花：2014年度棉花产量预计同比减7%，单产水平增加--行业网站

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国棉花网周五公布的全国棉花产量调查报告称，中国2014年度棉花产量预计651万吨，较上年度减少7%，较8月份预测下降4.3个百分点。
该调查报告并显示，2014年度全国棉花单产水平同比增加，平均单产102.9公斤/亩，较上年增加6.3%，较8月份调查结果下降4.3个百分点。
为全面了解2014年棉花产量情况，国家棉花市场监测系统于10月15-31日在全国范围内展开棉花产量调查，样本涉及15个植棉省（自治区）、90个植棉县（市、团场）、4,476个定点植棉信息联系户。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。