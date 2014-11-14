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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 10:33 BJT

中国棉花：2014年度棉花产量预计同比减7%，单产水平增加--行业网站

路透北京11月14日 - 中国棉花网周五公布的全国棉花产量调查报告称，中国2014年度棉花产量预计651万吨，较上年度减少7%，较8月份预测下降4.3个百分点。

该调查报告并显示，2014年度全国棉花单产水平同比增加，平均单产102.9公斤/亩，较上年增加6.3%，较8月份调查结果下降4.3个百分点。

为全面了解2014年棉花产量情况，国家棉花市场监测系统于10月15-31日在全国范围内展开棉花产量调查，样本涉及15个植棉省（自治区）、90个植棉县（市、团场）、4,476个定点植棉信息联系户。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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