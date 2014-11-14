台湾汇市：台币实质交易走贬，跟进日、韩货币跌势

路透台北11月14日 - 台币兑美元 实质交易价位周五走贬。交易员指出，因日圆、韩元兑换美元价位联袂走贬，出口商将美元卖价略为调高，使得台币表现偏弱。

他们称，虽然日、韩货币疲软，不过央行仍对外宣示要让台币动态稳定，且实质交易价位已来到年度高位，因此还是吸引出口商的美元卖盘，再加上外资仍偏向汇入，因此台币要出现明显贬值走势不易。

〞(台币)小贬一点，美元offer往后放。〞一位外商银行交易人士说。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.630-30.660。

盘初台币主要交易区间在30.634-30.645；上交易日主要区间在30.600-30.630。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度持稳于上日；一个月远汇报价 暂报在30.632/30.645左右，上日纽约盘收在30.610。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.630-30.660

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