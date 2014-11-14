路透专访：油价可能跌至每桶70美元--RCMA Capital投资长

* 就算OPEC减产，预料美国原油价格还将下跌多达10美元

* 2015年上半年原油料每日过剩100-200万桶

路透伦敦11月13日 - RCMA Capital投资长Doug King表示，就算石油输出国组织(OPEC)减产，油价仍可能再跌10美元。

该公司旗下对冲基金Merchant商品基金今年迄今跳涨27%。该基金去年涨幅为约16%。

“整个情况不是很稳，”Doug King说。

美国西德克萨斯中质油(WTI) 今年已重挫23%至每桶不到76美元的三年低位，因供应庞大但需求却不振。

“即使OPEC每日减产100万桶，未来六个月油价亦可能交投在较低的区间，以美国原油来说，区间大概是65-75美元。”他在专访中说。

他认为布兰特原油 将低见70美元。

他表示，就算需求不错且OPEC减产，预料明年上半年油市每日仍有100-200万桶的过剩供应。

他说全球最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯或许会减少出口，但这或许是因为其国内加工业需要更多供应。

King估计未来六个月，沙特和阿联酋(阿拉伯联合大公国)合计每日将增加约100万桶炼油产能。