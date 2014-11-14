日本股市：早盘从七年高位回落，投资人静待下周经济数据出台

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
在日本央行意外扩大宽松，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)决定增加对日股投资配置，使得投资人大受鼓舞后，日本股市从10月31日起开始走扬。
日经指数自10月31日以来已大涨11%，本周上涨2.6%。
但市场观察者表示，投资人认为日股过热，对加码日股已经转趋谨慎。
“短线外资为主要买家，他们大多购买期指，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima表示，“上涨的速度太快了，任何时刻都可能引发相当程度的获利了结。”
东证股价指数 小跌0.1%至1,388.69点，JPX-日经400指数 跌0.1%，报12,681.53点。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。