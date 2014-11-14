日本股市：早盘从七年高位回落，投资人静待下周经济数据出台

在日本央行意外扩大宽松，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)决定增加对日股投资配置，使得投资人大受鼓舞后，日本股市从10月31日起开始走扬。

日经指数自10月31日以来已大涨11%，本周上涨2.6%。

但市场观察者表示，投资人认为日股过热，对加码日股已经转趋谨慎。

“短线外资为主要买家，他们大多购买期指，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima表示，“上涨的速度太快了，任何时刻都可能引发相当程度的获利了结。”