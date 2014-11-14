美国个股：摩根士丹利2015年经纪人年终奖推迟发放的比例会更高

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透纽约11月13日 - 全球最大的经纪公司摩根士丹利 打响华尔街薪资结构调整战的第一枪，知会旗下经纪人他们2015年奖金中推迟发放的部分将比2014年更高。
摩根士丹利旗下有逾1.6万名经纪人，他们本周收到了公布其2014年奖金总数的邮件，但邮件没有说明2015年奖金的结构。据知情消息人士称，摩根士丹利经纪人2015年奖金中，有1.5%-15.5%的现金和股票奖励将推迟发放。
“多数情况下，迟发奖金的增加数额会很少，但不推迟的话，与奖金挂钩的某个收入和工龄水平会出现很明显的失真，”这位消息人士说。
消息人士称，能带来110万至165万美元收入的经纪人将会有10%的奖金推迟发放。奖金中有四分之一为股票，75%为现金。
“推迟发奖金不会为公司省下太多钱，只是希望员工能在公司多工作一段时间，”消息人士说。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。