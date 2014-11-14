美国个股：摩根士丹利2015年经纪人年终奖推迟发放的比例会更高

路透纽约11月13日 - 全球最大的经纪公司摩根士丹利 打响华尔街薪资结构调整战的第一枪，知会旗下经纪人他们2015年奖金中推迟发放的部分将比2014年更高。

摩根士丹利旗下有逾1.6万名经纪人，他们本周收到了公布其2014年奖金总数的邮件，但邮件没有说明2015年奖金的结构。据知情消息人士称，摩根士丹利经纪人2015年奖金中，有1.5%-15.5%的现金和股票奖励将推迟发放。

“多数情况下，迟发奖金的增加数额会很少，但不推迟的话，与奖金挂钩的某个收入和工龄水平会出现很明显的失真，”这位消息人士说。

消息人士称，能带来110万至165万美元收入的经纪人将会有10%的奖金推迟发放。奖金中有四分之一为股票，75%为现金。

“推迟发奖金不会为公司省下太多钱，只是希望员工能在公司多工作一段时间，”消息人士说。(完)