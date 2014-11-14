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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 10:53 BJT

日本债市：30年期公债收益率大跌，央行买进力道大于预期

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% -1.5 0.030%

五年期公债 0.140% -1.0 0.150%

10年期公债 0.480% -1.5 0.495%

20年期公债 1.240% -3.0 1.270%

30年期公债 1.420% -7.5 1.495%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.28 +0.20 146.08

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 王兴亚/杜明霞)
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