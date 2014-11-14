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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 10:42 BJT

韩国汇市：韩元下滑并盘旋在14个月低点附近，因美元上涨

路透首尔11月14日 - 韩元 周五略微下跌，因美元兑日圆涨至七年高位。

0145GMT，韩元兑美元 报1,098.6韩元，守在14个月低点略上方，周四此间市场收报1,096.6。

三年期公债期货12月合约 持平，报107.86。

0145GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,098.6 1,096.6

日圆/韩元 9.4802/861 9.4635

韩国公债期货* 107.86 107.86

韩国综合股价指数 1,944.31 1,960.51 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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