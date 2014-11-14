韩国汇市：韩元下滑并盘旋在14个月低点附近，因美元上涨

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透首尔11月14日 - 韩元 周五略微下跌，因美元兑日圆涨至七年高位。
0145GMT，韩元兑美元 报1,098.6韩元，守在14个月低点略上方，周四此间市场收报1,096.6。
三年期公债期货12月合约 持平，报107.86。
0145GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,098.6 1,096.6
日圆/韩元 9.4802/861 9.4635
韩国公债期货* 107.86 107.86
韩国综合股价指数 1,944.31 1,960.51 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。