英国个股：美国法官仍认定，BP在墨西哥湾漏油事件中存在“严重疏失”

路透11月13日 - 对于2010年墨西哥湾漏油事件，石油公司BP 应该受到多大处罚，正负责考虑此事的美国新奥尔良地区法官Carl Barbier周四拒绝推翻自己的裁决，仍然认定BP的行为属于“严重疏失”。

他的决定意味着，BP可能仍将因为违反联邦洁净水法案(Clean Water Act)而面临近180亿美元的罚款。

这标志着BP试图降低漏油事件损失的努力又遭遇新的挫折。2010年4月20日，由于深水地平线(Deepwater Horizon)钻井平台发生爆炸，导致11人死亡和美国最严重的海上漏油事故。此案预计将在明年1月重新开庭。

Barbier在9月4日裁定，BP存在“严重疏失”，对此次泄漏事故负有67%的责任。

按照洁净水法案，严重疏失判决的罚金约为民事罚款最高金额的四倍。

BP发言人Geoff Morrell表示，公司不接受Barbier的判令，将对他9月4日的裁定提起上诉。(完)