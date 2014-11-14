英国个股：美国法官仍认定，BP在墨西哥湾漏油事件中存在“严重疏失”

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月13日 - 对于2010年墨西哥湾漏油事件，石油公司BP 应该受到多大处罚，正负责考虑此事的美国新奥尔良地区法官Carl Barbier周四拒绝推翻自己的裁决，仍然认定BP的行为属于“严重疏失”。
他的决定意味着，BP可能仍将因为违反联邦洁净水法案(Clean Water Act)而面临近180亿美元的罚款。
这标志着BP试图降低漏油事件损失的努力又遭遇新的挫折。2010年4月20日，由于深水地平线(Deepwater Horizon)钻井平台发生爆炸，导致11人死亡和美国最严重的海上漏油事故。此案预计将在明年1月重新开庭。
Barbier在9月4日裁定，BP存在“严重疏失”，对此次泄漏事故负有67%的责任。
按照洁净水法案，严重疏失判决的罚金约为民事罚款最高金额的四倍。
BP发言人Geoff Morrell表示，公司不接受Barbier的判令，将对他9月4日的裁定提起上诉。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。