金属期市：伦铜走跌，料创下9月以来最大周线跌幅

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
欧洲央行周四公布调查多位专家的结果显示，他们已经下调欧元区的通胀及经济成长预估，且当地正处于通缩边缘。 此一趋势可能促使欧洲央行采取更多行动提振欧元区疲弱的经济。
美国经济成长相对强劲，9月雇员辞职率为逾六年来最高，为经济带来好消息。
中国经济10月进一步流失动能，工业产出增幅下滑，投资成长触及接近13年低位，测试中国政府避免加大刺激举措的决心。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已经暂时关闭美国的铜精炼厂，因此前熔化的铜水从加工容器中泄露并流到地面，引发火灾。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 张若琪/徐文焰)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。