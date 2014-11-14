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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 11:06 BJT

金属期市：伦铜走跌，料创下9月以来最大周线跌幅

欧洲央行周四公布调查多位专家的结果显示，他们已经下调欧元区的通胀及经济成长预估，且当地正处于通缩边缘。 此一趋势可能促使欧洲央行采取更多行动提振欧元区疲弱的经济。

美国经济成长相对强劲，9月雇员辞职率为逾六年来最高，为经济带来好消息。

中国经济10月进一步流失动能，工业产出增幅下滑，投资成长触及接近13年低位，测试中国政府避免加大刺激举措的决心。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已经暂时关闭美国的铜精炼厂，因此前熔化的铜水从加工容器中泄露并流到地面，引发火灾。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 张若琪/徐文焰)
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