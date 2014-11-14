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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 10:45 BJT

韩国股市：早盘下滑，中国经济放缓令投资者沮丧

路透首尔11月14日 - 韩国股市周五回落，因韩国最大的贸易伙伴国--中国经济放缓的最新迹象令投资者沮丧。

周五早盘外资抛售累及大盘，0145GMT，综合股价指数 跌0.8%至1,944.31点。

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低。

外资卖超2,975亿韩元股票。

韩国最大炼厂SK Innovation 下滑2.7%，LG化学 跌2%。
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