中国农业：10月以来新增乌克兰玉米进口订单114万吨，因进口利润高

报告称，乌克兰玉米商进口商的利润达到50美元/吨以上，巨大的贸易利润促使国内进口商尽可能增加玉米进口。

该中心并称，中国自2013年8月与保加利亚签署《关于保加利亚玉米输往中国植物检疫议定书》以来，首次进口保加利亚大宗散装非转基因玉米，数量为3.67万吨。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)