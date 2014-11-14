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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 11:08 BJT

中国农业：10月以来新增乌克兰玉米进口订单114万吨，因进口利润高

路透北京11月14日 - 中国国家粮食信息中心周五报告称，中国10月以来新增采购乌克兰玉米达19条船，约114万吨，使今年迄今累计采购乌克兰玉米量达到约132万吨。

报告称，乌克兰玉米商进口商的利润达到50美元/吨以上，巨大的贸易利润促使国内进口商尽可能增加玉米进口。

中国是全球第二大玉米消费国。粮食信息中心预计，今年全年进口玉米240万吨，比上年下降86万吨。

该中心并称，中国自2013年8月与保加利亚签署《关于保加利亚玉米输往中国植物检疫议定书》以来，首次进口保加利亚大宗散装非转基因玉米，数量为3.67万吨。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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