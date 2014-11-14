中国农业：10月以来新增乌克兰玉米进口订单114万吨，因进口利润高

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国国家粮食信息中心周五报告称，中国10月以来新增采购乌克兰玉米达19条船，约114万吨，使今年迄今累计采购乌克兰玉米量达到约132万吨。
报告称，乌克兰玉米商进口商的利润达到50美元/吨以上，巨大的贸易利润促使国内进口商尽可能增加玉米进口。
中国是全球第二大玉米消费国。粮食信息中心预计，今年全年进口玉米240万吨，比上年下降86万吨。
该中心并称，中国自2013年8月与保加利亚签署《关于保加利亚玉米输往中国植物检疫议定书》以来，首次进口保加利亚大宗散装非转基因玉米，数量为3.67万吨。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。