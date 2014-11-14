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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 11:23 BJT

更新版 1-美股业绩：沃尔玛第三季同店销售增长0.5%，好于预期

季度营收从上年同期的1,157亿美元升至1,190亿，受到家居用品和服装需求拉动，且社区市场(Neighborhood Market)系列店铺同店销售增长5.5%。沃尔玛投资于这些较小型店铺，以应对大型分店增长放缓。

该公司的财报并不都是好消息。美国店面的客流量第三季下降0.7%，并且营业收入减少，因为卫生保健成本增加并投资于电子商务。

沃尔玛将全年获利预估区间的高端从每股5.15美元下调至5.02美元，部分是因为预计假期购物季竞争激烈。

截至10月31日的季度，归属于沃尔玛的净利下降至37.1亿美元，合每股盈余1.15美元，上年同期分别为37.4亿和1.14美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均估计每股盈余为1.12美元。(完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 蔡美珍)
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