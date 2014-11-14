更新版 1-美股业绩：沃尔玛第三季同店销售增长0.5%，好于预期

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
季度营收从上年同期的1,157亿美元升至1,190亿，受到家居用品和服装需求拉动，且社区市场(Neighborhood Market)系列店铺同店销售增长5.5%。沃尔玛投资于这些较小型店铺，以应对大型分店增长放缓。
该公司的财报并不都是好消息。美国店面的客流量第三季下降0.7%，并且营业收入减少，因为卫生保健成本增加并投资于电子商务。
沃尔玛将全年获利预估区间的高端从每股5.15美元下调至5.02美元，部分是因为预计假期购物季竞争激烈。
截至10月31日的季度，归属于沃尔玛的净利下降至37.1亿美元，合每股盈余1.15美元，上年同期分别为37.4亿和1.14美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均估计每股盈余为1.12美元。(完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 蔡美珍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
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路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。