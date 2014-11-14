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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 15:08 BJT

表格：德国第三季GDP初值较前季增长0.1%，符合市场预估

路透柏林11月14日 - 德国联邦统计局周五公布：

* 德国2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%

* 2014年第三季未经季节调整GDP初值较上年同期增长1.2%，预估为增长1.0%

* 2014年第二季经调整的GDP修正为较前季下滑0.1%，前值为下滑0.2%

* 2014年第二季未经调整的GDP修正为较上年增长1.0%，前值为增长0.8%

* 消费者支出是推动第三季经济增长的主要力量

* 对外贸易对第三季GDP有小幅正面贡献

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动

2014第三季 +0.1 +1.2

2014第二季 -0.1 +1.0

2014第一季 +0.8 +2.6

2013第四季 +0.4 +1.0

2013第三季 +0.3 +0.8

2013第二季 +0.8 +0.5

2013第一季 -0.4 -1.8

2012第四季 -0.4 -0.3

2012第三季 +0.1 +0.1

注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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