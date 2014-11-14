表格：德国第三季GDP初值较前季增长0.1%，符合市场预估

* 德国2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%

* 2014年第三季未经季节调整GDP初值较上年同期增长1.2%，预估为增长1.0%

* 2014年第二季经调整的GDP修正为较前季下滑0.1%，前值为下滑0.2%