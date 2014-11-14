表格：德国第三季GDP初值较前季增长0.1%，符合市场预估

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透柏林11月14日 - 德国联邦统计局周五公布：
* 德国2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%
* 2014年第三季未经季节调整GDP初值较上年同期增长1.2%，预估为增长1.0%
* 2014年第二季经调整的GDP修正为较前季下滑0.1%，前值为下滑0.2%
* 2014年第二季未经调整的GDP修正为较上年增长1.0%，前值为增长0.8%
* 消费者支出是推动第三季经济增长的主要力量
* 对外贸易对第三季GDP有小幅正面贡献
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动
2014第三季 +0.1 +1.2
2014第二季 -0.1 +1.0
2014第一季 +0.8 +2.6
2013第四季 +0.4 +1.0
2013第三季 +0.3 +0.8
2013第二季 +0.8 +0.5
2013第一季 -0.4 -1.8
2012第四季 -0.4 -0.3
2012第三季 +0.1 +0.1
注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。