全球经济：OECD认为G20促增长计划将使全球经济增长2.1%--报载

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透澳洲布里斯班11月14日 - 澳洲报纸周五报导，经济合作暨发展组织(OECD)称，一些20国集团(G20)国家实施提振全球经济的计划，应会超过到2018年使全球经济成长再提高2个百分点的目标。
经济合作暨发展组织秘书长葛利亚对该报表示，自2月以来已提出超过1,000项举措，若实施这些举措，将在未来五年内使全球产出提高2.1个百分点。
澳洲国库部长霍基9月时表示，整体产出增长已经达到1.8%。澳洲是这次G20峰会的承办国。
“现在的目标是增长2.1%，”葛利亚表示。“通常来说，如果进展良好，会超过目标，现在的问题是要确保后续工作，进行监控并负起责任。”
OECD和国际货币基金组织(IMF)负责衡量和监控各国成长策略。G20领导人峰会在布里斯班举行，周日会议结束时将公布成长策略。(完) (编译 李爽; 审校 李春喜)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。