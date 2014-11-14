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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:14 BJT

意大利数据：第三季GDP初值略微萎缩，经济重新陷入衰退

路透罗马11月14日 - 周五公布的数据显示，意大利经济第三季略微萎缩，该国经济重新陷入衰退，这是连续第13个季度经济没有增长。

意大利统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)初值较前季萎缩0.1%，与路透调查分析师的预估中值相符；第二季数据未修正，仍为萎缩0.2%。

第三季经济成长较上年同期萎缩0.4%，第二季为萎缩0.3%。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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