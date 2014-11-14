日本已公布经济指标--2014/11/14

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r 11月16日 ＋0.5% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.5% +2.6% 11月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +3.0% +3.1% 11月27日 -- 工业生产(m/m) 9月 +2.9% r -1.9% r 11月27日 -- 失业率 9月 3.6% @ 3.5% @ 11月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差9,583 逆差9,485 11月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -5.6% -4.7% 11月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。