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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 18:11 BJT

表格：欧元区第三季GDP初值按季及按年增幅均高于预估

路透调查中的分析师此前预计，欧元区第三季按季增幅为0.1%，同比增幅为0.7%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2013 2014 2013 2014

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Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 欧元区18国 0.3 0.3 0.1 0.2 0.4 1.0 0.8 0.8 欧盟28国 0.4 0.4 0.2 0.3 1.0 1.5 1.3 1.3(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)
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