路透调查：美联储料将于明年年中升息，就业市场或将继续改善

美联储官员的大部分言论和预估都表明，首次加息的时间约为明年中期。

在回答债券和利率市场对加息速度的预估是否存在错误时，30位分析师中有22人回答“是”，大部分人表示低估了联储一旦加息后、随后进行一系列升息的速度。

38位分析师的预估中值显示，2016年底联邦基金利率料在2.20%。决策层的预估中数则是2.88%。31位分析师预计2017年底，联邦基金利率料在3.30%；决策层的预估中数在3.75%。

调查前发布的政府报告显示，美国10月失业率下滑至5.8%，印证了美联储最新会议上所称的就业市场疲弱状况正在好转的说法。

分析师预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料平均在2.2%，2015年将升至3%，2016年回落到2.8%。