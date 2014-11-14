路透调查：美联储料将于明年年中升息，就业市场或将继续改善

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
美联储官员的大部分言论和预估都表明，首次加息的时间约为明年中期。
在回答债券和利率市场对加息速度的预估是否存在错误时，30位分析师中有22人回答“是”，大部分人表示低估了联储一旦加息后、随后进行一系列升息的速度。
38位分析师的预估中值显示，2016年底联邦基金利率料在2.20%。决策层的预估中数则是2.88%。31位分析师预计2017年底，联邦基金利率料在3.30%；决策层的预估中数在3.75%。
调查前发布的政府报告显示，美国10月失业率下滑至5.8%，印证了美联储最新会议上所称的就业市场疲弱状况正在好转的说法。
分析师预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料平均在2.2%，2015年将升至3%，2016年回落到2.8%。
明年失业率均值料降至5.5%，2016年料为5.3%。2015年核心通胀率预计将上涨到1.9%，2016年或为2.2%。(完) (编译 王颖/洪曦; 审校 徐文焰/李春喜)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。