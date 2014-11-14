《全球市场》亚股下跌且油价接近四年低点，美元兑日圆创七年新高

投资人也在等待今日稍晚的欧元区第三季国内生产总值(GDP)以及美国销售数字。

这些数据可能巩固美国经济表现优于欧洲与日本的看法，增加货币政策走向更形分歧的预期。这样的分歧已经推高美元兑欧元与日圆。

欧元 下跌0.2%至1.2456美元，朝上周五触及的两年低位1.2358回跌。

美国原油 上涨0.3%至每桶74.41美元，但此一反弹无助于抵销周四3.9%的跌幅，当时曾触及四年低位74.07美元。

本周油价重挫，受到包括美国原油集散地库欣的库存增加、以及沙特(沙乌地)阿拉伯似乎无意在11月27日石油输出国组织(OPEC)会议中减产等因素的影响。