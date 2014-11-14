《全球市场》亚股下跌且油价接近四年低点，美元兑日圆创七年新高

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
投资人也在等待今日稍晚的欧元区第三季国内生产总值(GDP)以及美国销售数字。
这些数据可能巩固美国经济表现优于欧洲与日本的看法，增加货币政策走向更形分歧的预期。这样的分歧已经推高美元兑欧元与日圆。
欧元 下跌0.2%至1.2456美元，朝上周五触及的两年低位1.2358回跌。
美国原油 上涨0.3%至每桶74.41美元，但此一反弹无助于抵销周四3.9%的跌幅，当时曾触及四年低位74.07美元。
本周油价重挫，受到包括美国原油集散地库欣的库存增加、以及沙特(沙乌地)阿拉伯似乎无意在11月27日石油输出国组织(OPEC)会议中减产等因素的影响。
6月至今原油价格已跌逾30%。(完) (编译 洪曦/戴素萍/许娜/陈宗琦；审校 李爽/杜明霞/张若琪/李婷仪)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。