中国财政：10月财政收入同比增长9.4%，财政支出下降5.7%--财政部

财政部网站刊登的新闻稿称，当月全国财政支出9,910亿元，同比下降5.7%。中国1-10月累计财政收入同比增长8.2%，财政支出增长11.3%。

新闻稿称，10月财政收入增幅比上月有所回升，主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入及企业所得税增加，带动中央财政收入增幅回升。

而地方财政收入增长与上月基本持平，比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。（完）