中国财政：10月财政收入同比增长9.4%，财政支出下降5.7%--财政部

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国财政部周五公布数据显示，10月全国财政收入13,280亿元人民币，同比增长9.4%；其中中央财政收入同比增长11.3%，地方财政收入增长7.6%。
财政部网站刊登的新闻稿称，当月全国财政支出9,910亿元，同比下降5.7%。中国1-10月累计财政收入同比增长8.2%，财政支出增长11.3%。
新闻稿称，10月财政收入增幅比上月有所回升，主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入及企业所得税增加，带动中央财政收入增幅回升。
而地方财政收入增长与上月基本持平，比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。