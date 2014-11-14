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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 11:26 BJT

中国财政：10月财政收入同比增长9.4%，财政支出下降5.7%--财政部

路透北京11月14日 - 中国财政部周五公布数据显示，10月全国财政收入13,280亿元人民币，同比增长9.4%；其中中央财政收入同比增长11.3%，地方财政收入增长7.6%。

财政部网站刊登的新闻稿称，当月全国财政支出9,910亿元，同比下降5.7%。中国1-10月累计财政收入同比增长8.2%，财政支出增长11.3%。

新闻稿称，10月财政收入增幅比上月有所回升，主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入及企业所得税增加，带动中央财政收入增幅回升。

而地方财政收入增长与上月基本持平，比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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