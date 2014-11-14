香港社会：学联三名代表拟周六赴京，向中央直接表达争取民主诉求

路透香港11月14日 - 香港专上学生联会（学联）三名学生领袖计划周六前往北京，冀向中央官员直接表达争取民主的诉求。

计划上京的三名学生代表分别为学联秘书长周永康，常务秘书锺耀华以及常委罗冠聪，他们计划周六下午由香港起程前往北京，将民主诉求带到北京，要求撤回人大在8月31日作出有关2017年起香港行政长官选举办法的决定，并且商讨＂一国两制＂实践进程中的问题；并希望能与总理李克强或人大常委官员见面。

然而，学联代表能否入境北京仍是未知数。香港明报引述了解北京想法的中间人表示，中央不会退让，不会让学生入境北京，学生很可能只到北京机场禁区内，便要乘飞机返港。

学联10月21日曾与香港政务司司长林郑月娥为首的政改三人组等港府官员，就商讨政改问题及争取2017年以民主普选特首进行首次对话，但双方在对话后未有解开分歧，占领运动形势仍然胶着。

其后学联先后致函全国政协副主席兼前特首董建华、全国人大常委范徐丽泰以及港区全国人大代表，要求他们作为中间人安排学生与中央官员会面均不果。林郑月娥日前更表示，暂时与学联的对话空间并不存在，政府并有决心在第四季开始第二轮的政改谘询。

学联表示，这次上京是逼不得已，并非挑战中央权威，亦非破坏一国两制。学生不愿讨论香港的政策等问题，而只讨论两个议程，就是＂政改问题、两制问题＂。