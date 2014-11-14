香港经济：第三季GDP按年增长2.7%，预测全年实质经济增长2.2%

国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透香港11月14日 - 香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.7%，比上季1.8%的增幅为高；全年实质经济增长预测为2.2%，属原来预测区间的下限。
经季节性调整后，第三季GDP按季增长1.7%，较第二季明显反弹。
政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，鉴于自九月底开始的“占领行动”对经济活动造成的干扰，第三季令人相当鼓舞的良好势头或难以延续至第四季。
第三季基本通胀进一步回落，政府将2014年基本消费物价通胀率预测，由3.5%轻微下调至3.4%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太