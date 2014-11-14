版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 16:45 BJT

香港经济：第三季GDP按年增长2.7%，预测全年实质经济增长2.2%

路透香港11月14日 - 香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.7%，比上季1.8%的增幅为高；全年实质经济增长预测为2.2%，属原来预测区间的下限。

经季节性调整后，第三季GDP按季增长1.7%，较第二季明显反弹。

政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，鉴于自九月底开始的“占领行动”对经济活动造成的干扰，第三季令人相当鼓舞的良好势头或难以延续至第四季。

第三季基本通胀进一步回落，政府将2014年基本消费物价通胀率预测，由3.5%轻微下调至3.4%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐