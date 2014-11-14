离岸人民币：将致力进行更多人民币回购交易，充分利用跨境抵押平台--HKMA

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透香港11月14日 - 香港金管局(HKMA）近日表示，回购交易市场的发展对国际人民币市场的进一步增长具关键作用，未来将致力进行更多人民币回购交易；同时还将充分利用HKMA的中央结算系统及第三方平台的合作来提供跨境抵押品平台。
第三方平台包括欧洲清算银行、明讯结算系统及摩根大通。同时，还将鼓励更多不同的企业及政府发人民币债券，尤其是限期更长的债券，及帮助推动离岸人民币债券市场的流动性。
“为进一步提高市场的流动性，也将力求提高作为人民币债券市场庄家的能力。”金管局在新闻稿中称。
上述内容来自于昨日结束的“伦敦与香港人民币工作小组”第四次会议。会议小组认为，随着全球各地对人民币的使用持续增长，不同的离岸市场之间必须建立有效的联系。
金管局在新闻称中称，商品出口地区和中国之间的人民币使用正在增加，资金在离岸人民币市场循环使用，而伦敦和香港应该好好利用这个发展趋势。
“欢迎香港交易所计划推出，按伦敦金属交易所全球参考价格进行交易的人民币金属期货合约，并同意与其他市场参与者合作，促进企业及投资者对这方面的兴趣。” 新闻稿称。
根据环球银行金融电信协会(SWIFT)的资料，全球各地以人民币进行的交易增长106%，而全球三分之一的金融机构正积极使用人民币与中国及香港进行支付，同时人民币亦已成为第二最常使用的贸易融资货币。
SWIFT的报告亦指出人民币从2013年1月作为第十三大全球支付货币提升至2014年9月第七大全球支付货币。由于以人民币进行的经济及金融活动增长强劲，香港人民币即时支付结算系统平均每日交易额在今年10月达到约8,200亿元人民币，相比2013年第4季4,600亿元人民币增加近80%。（完） (实习记者 潘嘉玲；审校 毕晓雯)
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*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太