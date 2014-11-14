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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:34 BJT

离岸人民币：将致力进行更多人民币回购交易，充分利用跨境抵押平台--HKMA

路透香港11月14日 - 香港金管局(HKMA）近日表示，回购交易市场的发展对国际人民币市场的进一步增长具关键作用，未来将致力进行更多人民币回购交易；同时还将充分利用HKMA的中央结算系统及第三方平台的合作来提供跨境抵押品平台。

第三方平台包括欧洲清算银行、明讯结算系统及摩根大通。同时，还将鼓励更多不同的企业及政府发人民币债券，尤其是限期更长的债券，及帮助推动离岸人民币债券市场的流动性。

“为进一步提高市场的流动性，也将力求提高作为人民币债券市场庄家的能力。”金管局在新闻稿中称。

上述内容来自于昨日结束的“伦敦与香港人民币工作小组”第四次会议。会议小组认为，随着全球各地对人民币的使用持续增长，不同的离岸市场之间必须建立有效的联系。

金管局在新闻称中称，商品出口地区和中国之间的人民币使用正在增加，资金在离岸人民币市场循环使用，而伦敦和香港应该好好利用这个发展趋势。

“欢迎香港交易所计划推出，按伦敦金属交易所全球参考价格进行交易的人民币金属期货合约，并同意与其他市场参与者合作，促进企业及投资者对这方面的兴趣。” 新闻稿称。

根据环球银行金融电信协会(SWIFT)的资料，全球各地以人民币进行的交易增长106%，而全球三分之一的金融机构正积极使用人民币与中国及香港进行支付，同时人民币亦已成为第二最常使用的贸易融资货币。

SWIFT的报告亦指出人民币从2013年1月作为第十三大全球支付货币提升至2014年9月第七大全球支付货币。由于以人民币进行的经济及金融活动增长强劲，香港人民币即时支付结算系统平均每日交易额在今年10月达到约8,200亿元人民币，相比2013年第4季4,600亿元人民币增加近80%。（完） (实习记者 潘嘉玲；审校 毕晓雯)
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