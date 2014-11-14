路透基点：汇贤产业信托获六家银行联贷50亿港元--TRLPC

路透香港11月13日 - 据汤森路透旗下基点报导，母公司汇贤产业信托 周二在监管文件中表示，六家银行承诺对汇贤投资公司提供50亿港元(6.45亿美元)三年期贷款。

六家牵头行为中国银行(香港)、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、汇丰银行，及上海浦东发展银行(香港)。中银香港身兼额度管理行。

这笔无担保贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码215个基点。

贷款资金将用于购买重庆商业地产、偿还贷款，及企业一般用途。

汇贤产业信托周一在新闻发布会表示，同意斥资39.1亿元(6.38亿美元)，自长江实业及和记黄埔手中买下重庆大都会广场。

2013年11月时，汇贤投资公司与五家银行签署15.2亿港元三年期子弹式贷款；这五家银行分别为创兴银行、恒生银行、上海浦发银行、三井住友银行及新加坡大华银行。这笔贷款的综合收益为205个基点，利率为Hibor加码185个基点。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)